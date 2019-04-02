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“آخر ملكة” للجزائري “داميان أونوري” يفوز بالجائزة الكبرى لملتقى بيروت السينمائي

فن وثقافة
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“آخر ملكة” للجزائري “داميان أونوري” يفوز بالجائزة الكبرى لملتقى بيروت السينمائي
بقلم نادية بن طاهر

حصل مشروع فيلم “آخر ملكة”، وهو قيد التطوير، للجزائري “داميان أونوري”، على الجائزة الكبرى لملتقى بيروت السينمائي، بدورته الرابعة.

وشارك في هذه الجائزة، والتي تبلغ قيمتها عشرة آلاف دولار، 21 مشروعا سينيمائيا، جمعت نحو 40 اختصاصي ومنتج عربي، وأجنبي.

وفاز الفيلم نفسه، بجائزة مشروع الفيلم الفرنكوفوني، وهذا ما يتيح للفيلم المشاركة في ورشات عمل “مهرجان أنجيه”.

للتذكير، “داميان أونوري”، هو مخرج أفلام، جزائري فرنسي، يبلغ من العمر 37 سنة، حصل على عدة جوائز عالمية، من أهم أفلامه، “قنديل البحر”، و”فدائي”.


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