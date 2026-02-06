آدم أوناس ينال جائزة أفضل لاعب عن آدائه ضد العربي

حظي الدولي الجزائري، آدم أوناس، لاعب نادي الشمال القطري، بالاعتراف، نظير تألقه أمس الخميس، ضد نادي العربي، في الدوري القطري.

وكشفت إدارة نادي الشمال القطري، عن تتويج آدم أوناس، بجائزة أفضل لاعب في مباراتهم ضد فريق العربي.

ويأتي فوز أوناس، بهذه الجائزة، نظير اهدائه فوز ثمين لفريقه الشمال، بعد تسجيله هدف الفو، في شباك فريق العربي، في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعتهما.

يذكر أن آدم أونا،س وناديه الشمال القطري، حققوا الفوز، على مضيفه نادي العربي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.