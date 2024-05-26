آدم أوناس يودع جماهير نادي ليل الفرنسي

وضع الدولي الجزائري، آدم أوناس، حدا لمشواره مع نادي ليل الفرنسي، بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وكشف موقع “actu ligue 1” الفرنسي، اليوم الأحد، عبر منصة “X”، عن قرار أوناس، بالرحيل عن ناديه ليل.

كما قام الدولي الجزائري، بتوديع جماهير الفريق، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، أين نشر صورة له بقميص ليل، أرفقها بعبارة “شكرا على كل شيء”.

ويأتي رحيل آدم أوناس (27 عاما)، عن ناديه ليل، بعد موسم صعب، عاني فيه من الإصابات المتكرر، والتي صعّبت مهمته في فرض نفسه، والتألق.