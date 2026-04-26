آدم زرقان يسجل ثنائية ويقود سان جيلواز لصدارة الدوري البلجيكي

تألق الدولي الجزائري، آدم زرقان، بشكل لافت، وقاد نادي يونيون سان جيلواز لتحقيق فوز مهم على حساب أندرلخت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات مرحلة “البلاي أوف” من الدوري البلجيكي.

وشارك زرقان أساسيا في اللقاء، وترك بصمته في الشوط الثاني بتسجيله هدفين، مساهما بشكل مباشر في قلب موازين المباراة ومنح فريقه أفضلية حاسمة.

وعقب هذا الأداء المميز، توج زرقان بجائزة رجل المباراة بتنقيط بلغ 8.8، ليؤكد مستواه الكبير ودوره المحوري في تشكيلة فريقه.

وبهذا الفوز، اعتلى يونيون سان جيلواز صدارة ترتيب “البلاي أوف”، معززا حظوظه في التتويج باللقب. في وقت يواصل فيه زرقان تقديم مستويات قوية تلفت الأنظار في الملاعب البلجيكية.