آدم زرقان مرشح لجائزة لاعب الشهر في شارل لوروا

رُشح الدولي الجزائري، آدم زرقان لجائزة أفضل لاعب في الشهر، في صفوف ناديه شارل لوروا البلجيكي.

ونشرت إدارة نادي شارل لوروا، عبر الحساب الرسمي للفريق، صبر آراء لجماهير الفريق، من أجل اختيار أفضل لاعب للشهر.

وينافس الدولي الجزائري، على هذه الجائزة، زميله في الفريق، مارتين واسينسكي، أين سيعود القرار الأخير لجماهير النادي.

يذكر أن آدم زرقان، نجح في البروز بقوة بداية الموسم الجاري، رفقة ناديه لنادي شارل لوروا، الذي انضم اليه في الميركاتو الصيفي المنقضي، قادما من نادي بارادو.