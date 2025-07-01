آدم زرقان يدشّن أول ظهور له بألوان سانت جيلواز 

سجل الدولي الجزائري آدم زرقان أول ظهور له بألوان نادي سانت جيلواز البلجيكي، في مباراة ودية تحضيرية أمام نادي يونيون روشفورتواز. في إطار استعدادات بطل الدوري للموسم الكروي الجديد.

وكان زرقان قد وقّع مؤخرًا عقدًا يمتد لأربع سنوات مع سانت جيلواز، قادمًا من نادي شارلوروا. في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في إمكانياته الفنية وقدرته على تقديم الإضافة.

وشهدت المواجهة أجواء إيجابية، إذ منح المدرب الفرصة لعدة لاعبين جدد، من بينهم زرقان الذي ظهر بحيوية واضحة. مؤكداً عزمه على فرض نفسه في تشكيل الفريق الأساسي.

وتنتظر زرقان تحديات جديدة في دوري أبطال أوروبا والمنافسات المحلية، إذ يعوّل عليه الجهاز الفني ليكون أحد ركائز وسط الميدان في المرحلة المقبلة.

للإشارة، سجل زرقان أول حظور له بألوان نادي الجديد في الشوط الأول فقط، قبل أن يستبدل في الشوط الثاني لخيارات فنية.