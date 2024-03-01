آدم كوغات يسير على خطى كيليا نمور ويقرر تمثيل الجزائر

سيتدعم الجمباز الجزائري، بموهبة جديدة تتمثل في الرياضي آدم كوغات، الذي قرر تمثيل الألوان الوطنية في قادم المحافل الدولية.

وأعلن لاعب الجمباز ذو الأصول الجزائرية، آدم كوغات، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” قراراه بتغيير جنسيته الرياضية لتمثيل الجزائر.

وكتب كوغات، في هذا الخصوص: “من هنا فصاعدا، سأخوض المنافسات الدولية، بألوان بلدي الثاني الجزائر”.

كما أضاف: “أنا محظوظ بامتلاكي جنسيتين، فرانكو جزائري، والجزائر فتحت لي أبوابها، وأبواب المنتخب، وأسعى للتأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024”.

وأردف: “أشكر الاتحاد الفرنسي للجمباز، على الخبرة التي مكنني من اكتسابها مع المنتخب الفرنسي، وكان شرفا لي تمثيل بلدي في مختلف المحافل الدولية”.

وختم آدم كوغات (19 عاما): “حاليا أنا بحاجةلاغتنام فرصتي، وحان الوقت بالنسبة لي لكتابة التاريخ”.

وتأتي هذه الخرجة من لاعب الجمباز، آدم كوغات، بعد تألق لاعب الجمباز الأخرى كيليا نمور، مؤخرا، بألوان المنتخب الوطني.