آدم وناس يلتحق ببونجاح في نادي الشمال القطري

أعلن نادي الشمال القطري، اليوم، تعاقده رسميًا مع الدولي الجزائري آدم وناس لمدة ستة أشهر، في إطار تدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الجاري.

ليلتحق الدولي الجزائري بمهاجم المنتخب الوطني، بغداد بونجاح، الذي انضم إلى نادي الشمال في الميركاتو الصيفي لعام 2024.

ورحّب نادي الشمال بلاعبه الجديد، عبر صفحته الرسمية على موقع “إكس”، حيث أكد إتمام الصفقة وضم خريج مدرسة نادي بوردو الفرنسي إلى صفوفه بعقد يمتد نصفَ موسم.

ويعَدُّ انضمام آدم وناس مكسبًا مهمًا للفريق، بالنظر إلى خبرته الدولية ومسيرته الاحترافية في عدة بطولات أوروبية. إذ يعوّل عليه النادي لتعزيز الخط الهجومي ومنح الإضافة المرجوة في المنافسات المحلية.

وجاء التعاقد مع وناس بعد إنهاء الارتباط باللاعب يونس بلهندة، ما أتاح لإدارة الشمال فرصة إعادة ترتيب التشكيلة وضخ دماء جديدة في الفريق.