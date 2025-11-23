آدم وناس يبدي فخره باستدعائه للمشاركة في كأس العرب

أعرب الدولي الجزائري آدم وناس، عن سعادته الكبيرة باستدعائه للمشاركة مع المنتخب الوطني الرديف في بطولة كأس العرب - قطر 2025، مؤكدًا فخره بتمثيل الجزائر مجددًا في موعد كروي مهم.

وجاء تفاعل وناس عبر “ستوري” حسابه على إنستغرام، بعد ساعات من تألقه في مباراة فريقه السيلية أمام نادي السد ضمن الجولة العاشرة من دوري نجوم قطر.

حيث سجل هدف فريقه الوحيد بطريقة جميلة في الدقيقة الخمسين، رغم خسارة السيلية بثلاثة أهداف لهدف.

ويعَدُّ آدم وناس واحدًا من أبرز الأسماء التي يعوّل عليها الطاقم الفني للمنتخب الوطني بقيادة مجيد بوقرة، إذ يمتلك قدرات فنية كبيرة وخبرة دولية تمنحه أفضلية في تقديم الإضافة المنتظرة خلال منافسات كأس العرب.