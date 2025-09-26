آدم وناس يعود إلى صفوف “الخُضر”

وجه الناخب الوطني مجيد بوقرة، الدعوة للاعب نادي السيلية القطري آدم وناس، للالتحاق بتربص المنتخب الوطني المحلي، المقرر تنظيمه في مدينة عنابة في الفترة بين 6 و13 أكتوبر المقبل.

في إطار التحضيرات الجارية لنهائيات كأس العرب فيفا 2025.

وسيسجل وناس عودته إلى أجواء المنتخب من بوابة المحليّين، حسب الموقع الرسمي لناديه السيلية القطري.

إذ سيكون معنيًا بالمشاركة في مواجهتين وديتين أمام المنتخب الفلسطيني، الأولى يوم 9 أكتوبر والثانية يوم 13 من الشهر نفسه، على أرضية ملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وتأتي هذه التحضيرات في ظل سعي الطاقم الفني بقيادة بوقرة لتجهيز التشكيلة المثالية التي ستمثل الجزائر في كأس العرب، المقررة بين 1 و18 ديسمبر المقبل بقطر التي تحتضن البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021.

ويذكر أن المنتخب المحلي يعد حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس العرب، بعد تتويجه في النهائي على حساب تونس بهدفين دون رد.