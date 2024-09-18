آذان وأنوف الركاب بدأت تنزف.. لحظات مرعبة داخل طائرة دلتا إيرلاينز

واجه ركاب رحلة تابعة لشركة “دلتا إيرلاينز” لحظات من الرعب. عندما تسببت مشكلة الضغط في حدوث نزيف لآذان وأنوف العديد من الركاب.

وقال أحد الركاب على متن رحلة دلتا لشبكة سي إن إن “بدأت آذاننا تؤلمنا بشدة. كان الجميع من حولنا يمسكون بآذانهم، وبدأت آذان الناس تنزف، وبدأت أنوف الناس تنزف”.

وأثناء الرحلة، تعرضت الطائرة لمشكلة كبيرة في ضغط المقصورة مما تسبب في تأثيرات على بعض الركاب.

وقال آخر “سمعت هواء يخرج، ثم بدأ يغلي. شعرت وكأن أذني تغلي. أذني اليمنى، ولمست أذني، وكان هناك دم يخرج، يتابع الراكب”.

وأضاف آخر: “نظرت إلى الصف الخلفي، عبر الممر. وكان هناك رجل من الواضح أنه يعاني من نزيف حاد في الأنف، وكان الناس يحاولون مساعدته”.

ولذلك اضطرت الطائرة إلى الاستدارة للهبوط في سولت ليك سيتي وتم نقل الركاب إلى طائرة أخرى تابعة للشركة.

ولم يتم الإبلاغ عن إصابات خطيرة، لكن الطاقم الطبي حدد 10 أشخاص يحتاجون إلى التقييم أو العلاج بعد الرحلة.

وقال متحدث باسم دلتا في بيان: “نعتذر بشدة لعملائنا عن تجربتهم على متن الرحلة 1203”.

وقد تم فتح تحقيق من قبل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).