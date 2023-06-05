قناة النهار “آراء المترشحين حول موضوع العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا..”خرجو قبل الوقت بقلم النهار أونلاين نشر في 05 جوان 2023 - 13:45 شارك غرِّد أرسل 85 0 “آراء المترشحين حول موضوع العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا..”خرجو قبل الوقت. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/OVGQq اقرأ أيضا استقبال رسمي للرئيس تبون من طرف نظيره البرتغالي في ساحة الإمبراطور قناة النهار 23 ماي تربية: تلاميذ المدرسة الخاصة "بذور المعرفة" في زيارة لقناة النهار قناة النهار 18 ماي جزائريون: عناية وتصفيف شعر .. خدمات VIP للكلاب ! قناة النهار 29 ماي أمطار طوفانية تجتاح واد الرمال بميلة.. والسكان يفضحون البريكولاج قناة النهار 26 ماي في الحلوة والمرة: خالد وهاجر.. قصة حب رائعة بدأت بمطار بيروت قناة النهار 15 ماي بجاية : مركب سحق البذور التابع لمجمع سيفيتال يدخل حيز الخدمة قناة النهار 30 ماي رامي: درت غلطة حياتي كي حبيت نستورد من الخارج.. إحتالو عليا وخسرت كامل دراهمي قناة النهار 31 ماي عين الدفلى / بعد 19 ساعة من البحث..الحماية المدنية تنتشل جـ.ـثة الغريق بسد دردر في أجواء حزينة قناة النهار 02 جوان ميلة: "فئران" ضمن المخزون الإستراتيجي للحمص بمخازن "ccls" قناة النهار 29 ماي عبد الرحمان بن يمينة: هذا هو واقع صيانة البنايات الإدارية في الجزائر قناة النهار 15 ماي