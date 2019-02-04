“آرسنال” قادر على إفساد حسابات “بن ناصر”

لن يكون تغيير الدولي الجزائري، “إسماعيل بن ناصر” للأجواء خلال الميركاتو الصيفي القادم بالسهولة المُتوقعة، وهذا بسبب ناديه السابق “آرسنال”.

ويمتلك “الغانرز” بُندا في عقد مُتوسط الميدان، يسمح لهم بإسترجاعه عند مُعادلة أي عرض رسمي يمكن أن يصله في المُستقبل.

ونجد بأن “نابولي” الذي وضع 12 مليون أورو إستعدادا لإستقدام اليساري الصاعد، سيجد صفقته ملغية إن دخل اللندنيون على الخط.

كما أن “المدفعجية” يمتلكون بندا آخر، يُشير لإستفادتهم من نسبة تصل الـ30%، في حالة توقيع لاعبهم السابق مع فريق جديد.

وتُشير كل المُعطيات بأن الخيار الثاني هو الأقرب لأرض الواقع، لأن المُدرب “أوناي إيميري” غير مُهتم بإسترجاع خريج مدرس “آرل”.