آسي ميلان يثني على مردود عدلي

حظي الفرانكو جزائري ياسين عدلي، بثناء إدارة ناديه آسي ميلان الإيطالي، نظير مردوده في المباراة الأخيرة التي جمعتهم بنادي لازيو.

ونشرت إدارة الميلان، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تغريدة قالت فيها: “مردود يستحق الثناء”.

كما أرفق مسؤولي النادي الإيطالي، هذه التغريدة بصورة للفرانكو جزائري، مرفوقة بمردوده فوق أرضية الميدان.

يذكر أن ياسين عدلي، شارك أساسيا للمرة الثانية هذا الموسم مع آسي ميلان، وساهم في فوزهم بثنائية نظيفة على حساب نادي لازيو.