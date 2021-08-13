آسي ميلان يعزي الجزائريين

بعث العملاق الإيطالي، نادي آسي ميلان رسالة دعم ومواساة للشعب الجزائري، بعد الحرائق التي مست العديد من مناطق الوطن.

ونشرت إدارة النادي الإيطالي، عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، تغريدة عبرت من خلالها عن تضامنها ومواساتها للشعب الجزائري.

وجاء في تغريدة إدارة الميلان: “الجميع في سي ميلان، يتقدم بخالص تعازيه لضحايا حرائق الجزائر، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للجميع.. قلوبنا معكم”.

يذكر أن نادي آسي ميلان الايطالي، يضم ضمن صفوفه، الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، الذي عبر هو الآخر، في وقت سابق عن تضامنه مع الجزائريين في هذه المحنة.