آسي ميلان يعلن عن إصابة بن ناصر بفيروس كورونا

أعلنت إدارة نادي آسي ميلان الإيطالي، اليوم السبت، عن تعرض لاعبها الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

ونشر إدارة النادي الإيطالي، بيان عبر موقعها الرسمي، أوضحت من خلاله: “لم يتم استدعاء بن ناصر، لودية نيس، بسبب نتائجه الإيجابية في فحص كورونا، الذي أجري في المنزل هذا الأسبوع”.

وأضاف: “تم ابلاغ السلطات المحلية على وجه السرعة، واللاعب الجزائري في حالة جيدة، ويتدرب في المنزل”.

وتابعت إدارة الميلان: “بن ناصر لم يكن في اتصال بباقي لاعبي الفريق منذ مباراة السبت الماضي أمام مودينا، كما أن فحوصات الفريق جاءت سلبية، بما في ذلك الفحص الأخير الخاص بسفرية نيس”.