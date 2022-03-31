آسي ميلان يكافئ بن ناصر ويرفع معنوياته

نال الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، اليوم الخميس، اعتراف ناديه آسي ميلان الإيطالي، عن مردوده مع الفريق.

وأعلنت إدارة الميلان عبر الحياب الرسمي للفريق، على “تويتر”، بتتويج بن نصار، بجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر مارس.

كما أرفقت إدارة النادي الإيطالي، تغريدتها، بمقطع فيديو، لأبرز اللقطات التي بصم عليها الدولي الجزائري مع فيرقه.

ويأتي هذا التتويج، ليرفع من معنويات اسماعيل بن ناصر، بعد خبعد خبيته الكبيرة مع المنتخب الوطني في بلوغ مونديال قطر.