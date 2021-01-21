آس الإسبانية:”بونجاح أفضل هداف في العالم لسنة 2021″

آشاد موقع صحيفة “آس” الإسبانية اليوم الخميس بالنجم الدولي الجزائري لفريق السد القطري “بغداد بونجاح” بعد تألقه الكبير.

الموقع أعد تقريرا مطولا عن إبن ولاية وهران مؤكدا أنه أفضل هداف في العالم منذ بداية سنة 2021 ب17 هدف سجلها في دوري نجوم قطر.

وأضاف التقرير أن مهاجم المنتخب الوطني لا يتوقف عن التسجيل بدليل توقيعه 11 هدف في آخر 4 مباريات فقط.

الموقع الإسباني الشهير لم يتوانى في التأكيد على مُساهمة سانتي كازورلا في أهداف بونجاح وبوجود المدرب تشافي أيضا.