آشلي بينت: “حاليا أفضل محرز على ميسي”

أثنى الدولي الإنجليزي السابق، دارين آشلي بينت، على الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وصرح آشلي بينت، لإذاعة “تالك سبورت” البريطانية: “أعلم أن الأمر قد يبدو نكتة، لكن حاليا أفضل رياض محرز، على ميسي”.

كما أضاف: “أراهن بأن مشجعي مانشستر سيتي، لن يستبدلو محرز، بميسي حاليا، محرز كان رائعا هذا الموسم”.

وتأتي هذه الإشادة من النجم السابق للمنتخب الإنجليزي، نظير العروض القوية التي يقدمها رياض محرز هذا الموسم رفقة السيتي.