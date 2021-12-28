آشيو:”لن أرمي المنشفة ووقت الشدة يبانوا الرجال”

أكد المدير العام الرياضي لفريق اتحاد العاصمة “حسين آشيو” أنه لن يستقيل من منصبه ويتخلى عن ناديه في هذا الظرف الصعب.

وقال آشيو اليوم الثلاثاء عقب مواجهة الداربي العاصمي بين الاتحاد وشباب بلوزداد:”بالاك نتوما حابين نروح.. لم أصرح أبدا بأنني أريد الذهاب من فريق اتحاد العاصمة”.

كما أضاف:”أنا قلت نروح ولا نبقى، هذا الأمر لن يُغير شيئ في النادي، لأنه يجب أن تحب الاتحاد وليس لاعب مُعين على حساب لاعب آخر، وفي وقت الشدة يبانوا الرجال”.

وختم:”لن نترك الفريق في الأوقات الصعبة وفي هاته اللحظات يجب علينا الالتفاف حول الفريق، وبخصوصي أنا فلن أرمي المنشفة وسنفعل المستحيل للخروج من النفق المُظلم”.