آشيو: “الحكم منح أقبو ضربة جزاء خيالية”

أكد مدرب اتحاد خنشلة، حسين آشيو، أن فريقه ضيّع التعادل على الأقل في لقاءه أمس، أمام أولمبيك أقبو، بسبب خطأ تحكيمي.

وسقط الاتحاد بثنائية لهدف، على يد ضيفه أقبو، برسم الجولة الـ 26 من البطولة. ليدخل منقطة الخطر، بعدما بات في رصيده 28 نقطة مناصفة مع أقبو، وعلى بُعد خطوتين من المركز ما قبل الأخير.

وفي تصريحات بعد اللقاء، وجه آشيو، أصابع الاتهام للحكم طيب بودربال. وقال: “أنهينا الشوط الأول متأخرين بهدف، وكنا قادرين على العودة، بدليل أننا سيطرنا على المنافس ولعبنا شوطا كاملا في منطقته”.

قبل أن يستدرك: “كنا نعلم أن المجازفة في الهجوم ستكلفنا غاليا من هجمة معاكسة، ولكننا قررنا المغامرة، وتلقينا هدفا ثانيا”.

وواصل آشيو: “كرة القدم غريبة، الحكم منح ضربة جزاء خالية للمنافس “بَردتْنا وحَطْمتنا” وكنا قادرين على العودة في اللقاء”.