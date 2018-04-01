آشيو: “حققنا فوزا مريحا وبإمكاننا العودة بالتأهل من تونس”

عبر مساعد المدرب الوطني لمنتخب (-20)، حسين آشيو، عن ارتياحه للفوز المحقق أمام المنتخب التونسي بـ3-1، مؤكدا على قدرة لاعبيه في العودة بالتأهل من تونس.

ونقل موقع “فوت ألجيريا”، تصريحات حسن آشيو، أين قال: “هذا الفوز منحنا بعض الأريحية، رغم أنني لم أتقبل تلقينا لهدف في الديار”.

وأضاف: “الهدف جاء بعد خطأ فردي، لكننا تمكنا بعدها من العودة في المباراة، وفرض أنفسنا، ما مكننا من تعميق الفارق”.

وتابع: “بكل تواضع، أرى أننا نملك الإمكانيات اللازمة لتحقيق الفوز في تونس، والعودة بالتأهل من هناك، للدور المقبل من تصفيات “الكان””.