أكد حسين آشيو، مدرب اتحاد خنشلة، أن فريقه لن ينتظر أي هدية من أجل ضمان بقاءه في البطولة المحترفة، قبل 3 جولات فقط عن اختتام الموسم.

وعقب الهزيمة أمس الثلاثاء، أمام شباب قسنطينة، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 24. أبرز أشيو، أن فريقه قدم شوط أول جيد، ونجح في التسجيل، في أوقات قوته. إلا أنه تلقى التعادل من خطأ في آخر أنفاس المرحلة الأولى.

أما بخصوص مصير فريقه الذي يحتل 12 برصيد 31 نقطة وعلى بعد 4 خطوات فقط من ثاني بطاقات السقوط، قال آشيو: “سنعمل على انتزاع البقاء ولا ننتظر أي هدية”.

وواصل مدرب خنشلة: “برافو لشباب قسنطينة الذي لعب بنزاهة. ونتمنى كل الفرق تلعب هكذا حتى تكون المنافسة نزيهة”.

وختم: “تنتظرنا 3 لقاءات بعد عيد الأضحى.. اثنين منها داخل قواعدنا، نحتاج 4 نقاط فقط للبقاء رسميا في البطولة المحترفة.”