آشيو: “مردود اتحاد العاصمة هزيل جدا”

عبر المدير الرياضي لفريق اتحاد العاصمة، حسين آشيو، عن استيائه الكبير رلمردود فريقه هذا الموسم، واصفا إياه بالهزيل جدا.

وصرح آشيو، لتلفزيون “النهار”: “أنا أول المستائين من المردود الحالي للفريق، والذي يعتبر غير كاف تماما، وأشعر بالمرض بسبب ذلك”

كما أضاف: “من ينشط في كاتحاد العاصمة، عليه تحمل الضغط المفروض عليه، وهذا ما لم ألاحظه إلى حد الآن”.

وتابع حسين آشيو: “الكل يتحمل جزء من المسؤولية، سواء لاعبين، أو مدرب، فالكل مرتبط ببعضه البعض”.

طالع أيضا:

وأعلن سهرة الجمعة فريق اتحاد العاصمة بصفة رسمية عن اقالة مُدربه الفرنسي “دينيس لافان” من منصبه.

قرار الاقالة جاء عقب التعادل أمس أمام الضيف مولودية وهران دون أهداف بملعب عمر حمادي ببولوغين.

النادي العاصمي نشر منذ قليل بيانا رسميا على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” جاء فيه.

“فسخ عقد المدرب دينيس لافان، قررت إدارة اتحاد العاصمة إنهاء مهام المدرب الفرنسي دينيس لافان على خلفية سوء النتائج المسجلة في الأسابيع الأخيرة”.

ويواصل أمسية الجمعة فريق اتحاد العاصمة سلسلة النتائج السلبية بمناسبة استضافته لنادي مولودية وهران.

اللقاء الذي جرى بملعب عمر حمادي ببولوغين لحساب الجولة التاسعة من الرابطة المُحترفة انتهى بالتعادل السلبي.

وعرفت مواجهة اليوم طرد مصطفى بوشينة بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال45+2 من جانب سوسطارة وكذا اللاعب حطاب من الفريق الضيف.