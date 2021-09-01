آشيو يعين رحيم مساعدا للمدرب الفرنسي لافان

عين المدير الرياضي لفريق إتحاد العاصمة حسين آشيو المدرب “عز الدين رحيم” كمشاعدا للمدرب الفرنسي دينيس لافان في الطاقم الفني لفريق سوسطارة في إنتظار تعيين مدرب الحراس.

وتحدث حسين آشيو في تصريح للصفحة الرسمية لفريق سوسطارة على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك عن تعيين عز دين رحيم قائلا:

“قررنا تنصيب عز الدين رحيم كمساعد مدرب، بالإضافة إلى مدرب الحراس الذي سنكشف عن هويته في الساعات القادمة، إن شاء الله نكون عائلة واحدة، النجاح لن يكون الأسبوع القادم أو الشهر المقبل، لكن النجاح سيكون على كل المستويات، والبداية بمركز التكوين، وحتى إتحاد العاصمة يجب أن يكون لديها ملعبها،