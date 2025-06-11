آشيو: “كنت متخوفا من مواجهة اتحاد العاصمة وأتمنى لهم التوفيق في نهائي الكأس”

عبّر مدرب اتحاد خنشلة، حسين آشيو، عن ارتياحه الكبير بعد فوز فريقه على اتحاد العاصمة، في لقاء جرى لحساب الجولة الـ28 من الرابطة المحترفة.

وهو الانتصار الذي مكن “السيسكاوة” من بلوغ النقطة الـ34 والصعود إلى المركز الـ11 في جدول الترتيب العام.

وفي تصريحات أدلى بها عقب صافرة النهاية، أكد آشيو أن المواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق. بالنظر إلى قيمة المنافس، مشيرًا إلى أنه دخل المباراة بحذر شديد.

آشيو صرّح قائلاً: “كنت متخوّفًا من مواجهة اتحاد العاصمة، نظرًا لقيمة التشكيلة التي يملكها. والتي تضم عناصر مميزة للغاية على المستوى الفردي، على غرار العائد مرغم واللاعب مشيد، اللذين قدما مباراة كبيرة”.

ورغم أهمية النقاط الثلاث لفريقه في صراع البقاء، لم يخفِ مدرب اتحاد خنشلة احترامه الكبير لمنافسه. متمنيًا له التوفيق في مهمته المقبلة: “أتمنى لاتحاد العاصمة النجاح في نهائي كأس الجمهورية”.

ويعَدُّ هذا الفوز دفعة معنوية قوية لأبناء خنشلة في الجولتين الأخيرتين من البطولة، بينما ينتظر أن يواصل الفريق القتال من أجل ضمان البقاء رسميًا ضمن حظيرة الكبار.