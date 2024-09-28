آفاق جديدة للتطور الطاقوي.. وزير البترول النيجيري في زيارة عمل إلى الجزائر

يشرع وزير البترول لجمهورية النيجر، صحابي عومارو على رأس وفد هام من المسؤولين ومن إطارات الوزارة الأولى ومن قطاع المحروقات النيجيري. والشركة الوطنية للبترول SONIDEP، في زيارة عمل إلى الجزائر إبتداءً من اليوم السبت.

وحسب بيان للوزارة، فإن الزيارة تأتي عقب زيارة محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم إلى جمهورية النيجر يومي 06 و07 أوت 2024. كما تندرج أيضا في إطار بحث سبل تعزيز وتقوية علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة ولاسيما المحروقات.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدا عن الرغبة المتبادلة في فتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين التي تشهد تطورا مستمرا وملحوظا مع الزيارات المتبادلة بين كبار مسؤولي كلا البلدين. من أجل تنفيذ برامج التعاون القائمة واستكمال المشاريع التنموية المشتركة. أهمها مشروع البحث والإستكشاف لشركة سوناطراك ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP.

ويتضمن برنامج زيارة وزير البترول النيجيري العديد من اللقاءات والزيارات على غرار لقائه مع وزير الطاقة والمناجم. وكذا العديد من المسؤولين وكذا زيارة بعض المنشآت الطاقوية ومعاهد التكوين في القطاع. من أجل بحث سبل تنويع التعاون بين البلدين. ليشمل مجالات أخرى كالتكرير والبتروكيماويات والاستفادة من الخبرة الجزائرية في هذه المجالات.