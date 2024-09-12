آفاق غليزان يتوج بدورة “لوناف” للسيدات أقل من 20 سنة

توج نادي آفاق غليزان للسيدات، فئة أقل من 20 سنة، اليوم الخميس، ببطولة شمال إفريقيا للأندية للفئة ذاتها. التي تتواصل فعالياتها بتونس، من 5 إلى 14 سبتمبر الجاري.

وتصدر نادي آفاق غليزان البطولة برصيد 9 نقاط، بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية. وبفارق 5 نقاط عن الملاحق، نادي الجمعية النسائية بسوسة.

وحققت فتيات آفاق غليزان، الفوز في 4 مواجهات، أولها أمام الاتحاد الرياضي التونسي بنتيجة 11 هدفا دون مقابل في الجولة الأولى.

وفي المواجهة الثانية، جددت سيدات آفاق غليزان الفوز، أمام نادي أقبو، بهدف دون مقابل.

أما في المواجهة الثالثة، حققت سيدات آفاق غليزان، الفوز أمام نظيراتهن بنادي الجمعية النسائية بسوسة، بنتيجة هدفين دون مقابل.

للإشارة، تبقى أمام سيدات نادي آفاق غليزان، مواجهة شكلية، أمام نادي بيراميدز المصري، في الجولة الرابعة من بطولة “لوناف”.