آلاف الأردنيين يحتجون ضد قرار ترامب بشأن القدس

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آلاف الأردنيين يحتجون ضد قرار ترامب بشأن القدس
بقلم هواري شالخ

احتج أكثر من ألف مواطن، امس الجمعة، بشوارع العاصمة الأردنية عمّان تعبيرا عن رفضهم لقرار دونالد ترامب بشأن وضع القدس.

ونظمت المظاهرات بدعوة من جماعة الإخوان المسلمين، رافعين لافتات بشعار: “التطبيع مع العدو الصهيوني خيانة” و”القدس لنا” و”أمريكا رأس الإرهاب”.

كما هتف المتظاهرون بشعارات: “لا سفارة أمريكية فوق القدس العربية” و”يا سفير الأمريكان اطلع برا من عمّان”، و”الشعب يريد تحرير فلسطين.”

للإشارة فإن المملكة الأردنية تشهد منذ نحو 3 أسابيع تظاهرات احتجاجية متفاوتة ضد القرار الأمريكي بشأن القدس.

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