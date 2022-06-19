آلاف الشركات ستغلق والهيبة ستُفقد.. الصحافة الإسبانية تحذر من عواقب الأزمة مع الجزائر

حذرت الصحافة الاسبانية أمس السبت من تبعات عواقب الأزمة مع الجزائر على الاقتصاد الاسباني ومكانتها الدولية.

وقالت الصحافة الاسبانية إن هناك العديد من الأشياء المجهولة التي تحيط بتورط إسبانيا مع الجزائر. وأحدها هو ما إذا كانت حكومة بيدرو سانشيز قد أخطأت في قياس عواقب تغيير الموقف التاريخي بشأن الصحراء الغربية.

وقالت إنه من بين تبعات الأزمة هو فقدان تأثير إسبانيا كجسر ورابط للثقة داخل الاتحاد الأوروبي في المنطقة المغاربية.

وأشار الموقع أن إسبانيا أضحت يوما بعد يوم تفقد نفوذها كجسر ورابط موثوق به داخل الاتحاد الأوروبي في جوارها الجنوبي.

وقال ذات الموقع إن الموقف المتغير لبلادهم اتجه القضية الصحراوية فاجأ الجميع والشارع الاسباني بصفة خاصة. حيث أضحت بلادهم تشارك في صراع لم تذهب فيه حتى فرنسا والتي تعتبر قوة بالنظر إلى اسبانيا.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يعرض التوتر التجاري آلاف الوظائف الإسبانية للخطر. وتضيع البلاد فرصة لتصبح مركزًا أوروبيًا في مسائل الطاقة. في وقت يبحث فيه الاتحاد الأوروبي بشكل يائس عن أسواق بديلة للغاز الروسي.

الجزائر هي واحدة من أكبر منتجي الغاز في العالم. وهي ثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج فقط.

إن اللحظة الحالية التي تميزت بارتفاع أسعار الطاقة، وندرة الهيدروكربونات. في مواجهة ارتفاع الطلب العالمي والسباق للتخلص من الغاز الروسي. تجعلها واحدة من الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي، إلى جانب آخرين مثل الولايات المتحدة أو قطر أو أذربيجان.

ولهذا فمن واجب اسبانيا اعادة ترتيب علاقاتها مع الجزائر في أسرع وقت ممكن. لأن تفاقم الأزمة ينذر بعواقب وخيمة لن تتكبدها الا اسبانيا.

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