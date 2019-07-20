آلاف العائلات من 48 ولاية يحضرون لمشاهدة نهائــــي «الكــــان» بملعـــــب 5 جويليـــــة

الجزائريون نقلوا مباراة النهائي بين الجزائر والسنغال من القاهرة إلى الجزائر العاصمة

فتح جميع مداخل ملعب 5 جويلية بسبب العدد الهائل للعائلات

تعزيزات أمنية مشدّدة من طرف الشرطة لتأمين العائلات الجزائرية

توافد، أمس، آلاف العائلات الجزائرية على ملعب 5 جويلية الأولمبي محمد بوضياف لتشجيع المنتخب الوطني ضد المنتخب السنغالي.

من جميع الفئات العمرية أطفال وشيوخ ونساء والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة لتشجيع المنتخب الوطني.

أين تم تسجل حضور العائلات بعد صلاة الجمعة مباشرة، متحمّلين درجة الحرارة المرتفعة والطوابير الطويلة أمام

المدخل للملعب الأولمبي، مع تعزيزات أمنية مشدّدة من طرف قوات مكافحة الشغب.

توافد العائلات الجزائرية بعد صلاة الجمعة مباشرة إلى ملعب 5 جويلية لاختيار أفضل المقاعد بالمدرجات، أين تشكلت طوابير

طويلة للسيارات والأشخاص أمام الملعب، فضلا عن وجود عدد كبير من العائلات التي فضلت مشيا على الأقدام بسبب ازدحام

المروري، رغم أشعة الشمس الحارقة، كما رفع المناصرون الرايات الوطنية تزين المدخل والأغاني والهتافات الوطنية تتعالى وكان

نهائي بملعب 5 جويلية وليست بالقاهرة بين المنتخب الوطني الجزائري ضد السنغالي، كما تم ملاحظة جميع الفئات العمرية أطفال نساء وشيوخ وحتى الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

المديرية العامة للأمن الوطني ترسم مخططا أمنيا لتأمين ملعب 5 جويلية خلال نهائي «الكان»

وضعت، أمس، المديرية العامة للأمن الوطني خطة أمنية، بمناسبة مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا المقررة بين الفريق الوطني ونظيره السنغالي.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم تسخير تشكيلات أمنية على مسار الطرق والشوارع المؤدية إلى مناطق البث والسهر

على ضمان الانسيابية المرورية، حيث تتكفل دوريات راكبة وراجلة لقوات الشرطة بضمان أمن المناصرين وتوفير الجو الملائم لمتابعة المقابلة.

كما قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتعزيز تواجدها بملعب 5 جويلية، أين وضعت عدد كبير من رجال الشرطة،

خاصة قوات مكافحة الشغب التي كانت حاضرة بقوة بهدف حماية العائلات والمشجعين المتواجدين في المدرجات.

فتح جميع مداخل ملعب 5 جويلية بسبب العدد الهائل للعائلات

قامت إدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف بتنظيم العائلات المتوافدة من مختلف بلديات الجزائر العاصمة وحتى الولايات

المجاورة، على غرار البليدة وتيبازة وبومرداس وبرج بوعريريج، أين تم فتح جميع مداخل ملعب 5 جويلية مع تخصيص أروقة للمشجعين الشباب.

كما قامت إدارة الملعب بتخصيص أعوان لإرشاد المشجعين وتنظيمهم في المدرجات تفاديا لوقوع حوادث أو الصدامات بين الشباب،

نظرا إلى خصوصية الحدث، وهذا ما أكده أحد الأعوان في حديثهم إلى «النهار»: «نريد أن يكون الحدث مميزا، ونريد هذه الأمسية أن تكون خاوة خاوة».