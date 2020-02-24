آلاف المواطنين يطالبون وزير الأشغال العمومية بالتدخل لفتح الطريق السريع تيبازة – سيدي غيلاس

تعطل مشروع فتح الطريق السريع تيبازة – سيدي غيلاس

طالب اليوم الإثنين سكان الجهة الغربية لولاية تيبازة من وزير الأشغال العمومية فاروق شعلي بالتدخل العاجل ووضع حد للتهاون الحاصل بآخر جزء من الطريق السريع الإجتنابي سيدي غيلاس.

والذي كان من المنتظر أن يتم تسليمه في ديسمبر 2019 قبل أن تؤكد المصالح المحلية أن عملية إنهاء المشروع وتسليمه كليا سيكون شهر مارس.

غير أن هذه الوعود لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع بسب التهاون الحاصل في أشغال أخر جسر يربط تيبازة بالمدخل الغربي لبلدية سيدي غيلاس.

وهو المشروع الذي ظل يفتح تدريجيا عبر محاور أطولها 08 كلم ورغم ذلك لم تنتهي معاناة المواطنين خاصة في موسم الإصطياف.

أين يصل بعضهم إلى منازلهم في حدود الواحدة صباحا بسب الضغط المروري الرهيب الذي يعرفه الطريق الوطني رقم 11 جراء توافد ألاف السيارات على الشواطئ الغربية لولاية تيبازة يوميا.

عدم إنتهاء المشروع قبل بداية موسم الإصطياف 2020 يعني مزيد من المعاناة موسم الإصطياف وهو ماولد ضغطا كبيرا في الشارع المحلي غرب تيبازة .

حيث لاحديث اليوم إلا عن إنهاء المشروع في أجاله المحددة الأمر الذي جعلهم يناشدون وزير الأشغال العمومية التدخل العاجل والوقوف على هذا المشروع شخصيا لإستكماله قبل بداية موسم الإصطياف.