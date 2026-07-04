آلاف الوفيات في فرنسا وهولندا وبلجيكا جراء موجة الحر

سجلت فرنسا 2025 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي، في أعقاب موجة حر أوروبية قياسية شهدتها البلاد في شهر جوان.

ويأتي ذلك، في وقت يحذر فيه خبراء الأرصاد الجوية من موجات حر شديدة أخرى، قد تضرب القارة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وارتفعت الوفيات بنسبة 29 في المئة، خلال الأسبوع الأخير من شهر جوان مقارنة بالأسبوع السابق.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية، ستيفاني ريست، وجود “زيادة واضحة” في الوفيات بين من تجاوزوا سن الـ 45.

وشهدت فرنسا أكثر أيامها حرارةً على الإطلاق، كمعدل عام على مستوى البلاد، في 24 جوان الماضي. إذ لامست درجات الحرارة حاجز الـ 41 درجة مئوية في باريس. ووُضعت نصف البلاد تحت حالة تأهب قصوى بسبب موجة الحر.

هذا وتستعد أجزاء من أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة، لموجة أخرى من درجات الحرارة الشديدة، بدءاً من عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وحسب قناة “بي بي سي ويذر” التي قدمت توقعات دقيقة ومفصلة لحالة الطقس ودرجات الحرارة محلياً وعالمياً. فإن منطقة كبيرة من الضغط الجوي المرتفع تتشكل حالياً في جزر الأزور باتجاه البرتغال وإسبانيا. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بحلول نهاية الأسبوع في جميع أنحاء فرنسا وجنوب بريطانيا.

وقال خبراء إن موجة الحر، التي استمرت تقريبا من 20 إلى 28 جوان، كانت الأسوأ في تاريخ أوروبا. إذ تسببت في اضطراب توليد الكهرباء وألحقت أضرارا بالبنية التحتية وأثقلت كاهل أنظمة الرعاية الصحية.

وفي هولندا، أعلنت السلطات الصحية، الخميس، أن موجة الحر غير المسبوقة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي أدت إلى نحو 480 حالة وفاة زائدة عن الرقم المتوقع تسجيله في هولندا في الظروف العادية خلال هذه الفترة.

وقالت السلطات الصحية إن الوفيات الزائدة، في الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 جوان، سُجلت بشكل رئيسي بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر.

وخلال موجة الحر، سجلت هولندا درجات حرارة قياسية لشهر جوان وصلت إلى ما يقارب 40 درجة مئوية.

أما في بلجيكا، فأعلنت وزارة الصحة، الخميس، أن البلاد سجلت معدل وفيات إضافي بنسبة 39 بالمائة. أي 1222 حالة وفاة إضافية، بين 18 و29 جوان.

وأضافت الوزارة أن 530 من هذه الوفيات كانت بين أشخاص تبلغ أعمارهم 85 عاما أو أكثر. أما الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما فبلغ عددهم 180 حالة من الوفيات الزائدة.

وقالت الوزارة في بيان “إن هذا المستوى من الوفيات الزائدة جاء خلال موجة حر غير مسبوقة في بلدنا”.

ووفق تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية، تخطّت الحرارة في مناطق بأوروبا يقطنها 410 ملايين شخص عتبة 35 درجة مئوية مرة واحدة على الأقل خلال موجة الحر بين 15 و30 جوان.