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آلاف من الأطفال غير الشرعيين في الجزائر كل سنة.. أرقام مرعبة وقيم مهددة !

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آلاف من الأطفال غير الشرعيين في الجزائر كل سنة.. أرقام مرعبة وقيم مهددة !
بقلم وافي مهاجري

أعلنت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان على وجود 45 آلف طفل غير شرعي سنويا في الجزائر، بينما أكدت وزارة التضامن الوطني على وجود 3 آلاف طفل غير شرعي في السنة.


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