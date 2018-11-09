آلاف من الأطفال غير الشرعيين في الجزائر كل سنة.. أرقام مرعبة وقيم مهددة !
أعلنت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان على وجود 45 آلف طفل غير شرعي سنويا في الجزائر، بينما أكدت وزارة التضامن الوطني على وجود 3 آلاف طفل غير شرعي في السنة.
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تمكنت قوات الشرطة من الأمن الحضري لولاية بشار من توقيف عصابة مختصة في السطو على المنازل بناءا عن شكوى تقدم بها أحد ضحايا العصابة إثر…
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أعلنت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان على وجود 45 آلف طفل غير شرعي سنويا في الجزائر، بينما أكدت وزارة التضامن الوطني على وجود 3…
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لحادث مرور مروع، وقع اليوم الخميس، في طريق السيار شرق غرب على مستوى منطقة كاليتوس.
ويوضح الفيديو مدى الخطورة التي…
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