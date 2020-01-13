آلان بورت :”التأهل للمونديال هدفنا من المُشاركة في الكان”

حدد الناخب الوطني لكرة اليد، آلان بورت، أهداف أشباله خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا، والتي ستنطلق الأسبوع القادم في تونس.

وصرّح التقني الفرنسي لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا :”الهدف الأسمى من هذه المُنافسة، هو ضمان التأهل لكأس العالم القادمة في مصر”.

وأضاف :”التأهل لهذه المُنافسة، سيمنحنا فترة عمل لمدة سنتين كاملتين من أجل إعادة كرة اليد الجزائرية الى مكانتها الطبيعية قاريا”.

وتعرف كرة اليد في بلادنا، إنهيارا غير مسبوق في السنوات الماضية، شهدت فشل الخضر في التواجد في المحفل مرتين متتاليتين.