آلان بورت يقترب من تدريب رجال كرة اليد الجزائرية

يتواجد المدرب الفرنسي، ألان بورت، في مفاوضات جد متقدمة مع الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، لتولي تدريب المنتخب الوطني (رجال).

وكشف رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، حبيب لعبان، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن ألان بورت، سيكون بنسبة كبيرة المدرب المقبل للخضر.

وصرح لعبان، في هذا الخصوص: “نحن قريبون جدا من الإتفاق مع المدرب ألان بورت، ونتفاوض حاليا حول تفاصيل العقد”.

يذكر أن المدرب الفرنسي ألان بورت، سبق له الإشراف على العديد من الأندية والمنتخبات، على غرار المنتخب التونسي (2009-2013)، ومنتخب فرنسا النسوي (2013-2016).