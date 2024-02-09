آلان جيراس: “المنتخب الجزائري مطالب بالانطلاق من جديد لاستعادة مستواه”

تحدث المدرب الفرنسي آلان جيراس، عن المردود الذي ظهر به المنتخب الجزائري في نهائيات “كان” كوت ديفوار، مشددا على ضرورة انطلاق الخضر من جديد لاستعادة مستواهم.

وصرّح جيراس، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “المنتخب الجزائري لم يظهر خلال “الكان”، بنفس المستوى الذي كان عليه السنوات الماضية”.

كما أضاف: “المنتخب الجزائري، لم يدخل “الكان، بأريحية، ولم يكن في أفضل أحواله، خاصة من الناخية الجماعية”.

وتابع آلان جيراس: “البقاء في القمة لسنوات متواصلة ليس أمر سهل، وهذا يحدث لكل المنتخبات، وعلى المنتخب الجزائري الانطلاق من جديد لاستعادة مستواه، ومكانته”.