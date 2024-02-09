آلان جيراس: “نهائي “الكان” سيلعب على تفاصيل صغيرة”

كشف المدرب الفرنسي، آلان جيراس، توقعاته بخصوص نهائي “كان” 2023، الذي سيجمع منتخبي نيجيريا، والبلد المنظم كوت ديفوار.

وقال آلان جيراس، في تصريحه اليوم الجمعة للإذاعة الجزائرية: “نهائي “الكان” سيكون جد صعبة ويلعب على تفاصيل صغيرة، كما أتوقع احتكام المنتخبين لضربات الترجيح”.

كما أضاف: “شهدنا لحظات مليئة بالحماس في هذه الطبعة من “الكان”، وأتوقع أن يتواصل ذلك في المباراة النهائية”.

يذكر أن منتخب نيجيريا، سيواجه هذا الأحد، منتخب كوت ديفوار، برسم نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.