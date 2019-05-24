آلان ميشال :”فوز بلعباس أمام بارادو أخلط كل شيء”

عبّر “آلان ميشال”، عن دهشته لتمكن إتحاد بلعباس من العودة بالفوز أمام نادي بارادو في الجولة ما قبل الماضية للدوري.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الثالثة :”تمكن بلعباس من الفوز أمام بارادو، أخلط جميع الحسابات وأترك التعليق على ما حدث للمتابعين”.

وألمح التقني الفرنسي لوجود “لعبة كواليس” بين “المكرة” و”الباك”، مما جعل “الموب” لا تملك مصيرها بين أيديها في سباق البقاء.

وتمنى الرجل الأول في فريق عاصمة الحماديين أن يعود أشباله بالفوز من سطيف، في الجولة الأخيرة.

وقال :”يجب أن نفوز في سطيف، وفي نفس الوقت أن يتمكن شباب بلوزداد الذي أناصره من الفوز على إتحاد بلعباس”.

وفي حالة ما تحققت رغبة التقني الفرنسي فإن فريقه سيضمن البقاء في نفس الوقت مع “السياربي”.