آلة السياربي لا تتوقف رغم كورونا!

لم تتوقف آلة السياربي، عن العمل خلال الأيام الماضية، وهذا رغم توقف جميع المُنافسات الرسمية بسبب إنتشار فيروس كورونا.

وقال مدير القطب التنافسي للشباب، توفيق قريشي :”صحيح أن كورونا عطلت الأمور، ولكن الحياة لا تتوقف بالنسبة لنا”.

وأضاف :”نحن نواصل العمل، وهذا ما تجسد من خلال تجديد عقود العديد من ركائز الفريق وضمان إستمرارهم معنا”.

وواصل :”الإدارة تدرس كل شيء، وهذا رغم توقف المُنافسة، ونريد أن نكون جاهزين لقادم التحديات التي تنتظرنا مستقبلا”.

وظهر خليفة سعيد عليق، مُتفائلا بمُستقبل أبناء لعقيبة، خاصة وأن شركة “مادار” توفر الراعية اللازمة.