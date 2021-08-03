قناة النهار آلو فارس: فطائر سهلة وبنينة 😋 وغريبية بالمكسرات ولا أروع بقلم النهار أونلاين نشر في 03 أوت 2021 - 20:27 شارك غرِّد 75 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=968260 اقرأ أيضا شفيق باهو يطرب الحضور بمقطع أكابيلا رائع قناة النهار 20 جويلية أحوال الطقس / إستمرار الأجواء الحارة على هذه المناطق قناة النهار 22 جويلية مدير معهد باستور: من المحتمل ظهور سلالات آخرى من كورونا أكثر خطورة قناة النهار 02 أوت اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات تعلن إصابة "محمد شرفي" بكورونا قناة النهار 29 جويلية