آليات مراقبة وملاحظة العمليات الانتخابية.. دورة تكوينية لفائدة الشباب

انطلقت اليوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، دورة تكوينية لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للشباب حول موضوع “آليات مراقبة وملاحظة العمليات الانتخابية”.

وتنظم هذه الدورة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالشراكة مع المجلس الأعلى للشباب وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتعرف هذه الدورة التي تدوم يومين، مشاركة شباب من كافة ولايات الوطن ومن الجالية الوطنية بالخارج.

وخلال إشرافه على افتتاح هذه الدورة، أوضح وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أن المجلس يعمل من أجل “تعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم لصناعة حاضر ومستقبل البلاد. اعتمادا على الآليات الديمقراطية”. وكذا ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية لدى هذه الفئة.

بدوره، أبرز رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة, السيد كريم خلفان, أهمية هذه الدورة التكوينية التي ترمي -كما قال- إلى “تمكين الشباب من الإلمام بمختلف القواعد والقوانين المنظمة للانتخابات. لجعلهم شركاء في تنظيم وتأطير هذه المواعيد”. وذلك “تجسيدا للتمكين السياسي للشباب وفق ما ينص عليه الدستور”.

وتتضمن هذه الدورة -مثلما أشار إليه خلفان- عدة محاور تشمل جميع مراحل العملية الانتخابية، بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج.كاشفا عن تنظيم دورات أخرى مستقبلا لإعداد كفاءات. يعتمد عليها في تنظيم وتأطير العمليبة الانتخابية.