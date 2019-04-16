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آل الشيخ يغير إسم البطولة العربية إلى بطولة “محمد السادس”

الرياضة
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آل الشيخ يغير إسم البطولة العربية إلى بطولة “محمد السادس” صورة من الأرشيف
بقلم وليد كويني

أعلن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ، تغيير اسم البطولة العربية للأندية إلى اسم ملك المغرب محمد السادس.

وقال آل الشيخ في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”:”أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى غالي على كل العرب جلال الملك محمد السادس”.

كما كشف بأن نهئيا البطولة سيكون بمدينة الرباط المغربية، ما ينفي الأنباء التي تحدثت عن إلغاء البطولة الموسم المقبل.


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