آل سيد الشيخ: دراسة ثلاثية الأبعاد لتجديد المجمع الرئيسي بخندق المنيعة

كشف الوزير المنتدب للبيئة الصحراوية ان اللجنة التي ارسلها إلى المنيعة توصلت الى حتمية تجديد المجمع الرئيسي بخندق حاسي القارة.

ونشر حمزة آل سيد الشيخ على صفحته الرسمية في فايسبوك: انتهت الجلسة التي عقدها الوالي المنتدب بمعية رئيس بلدية المنيعة، ممثل مدير الموارد المائية لولاية غرداية والمكلف بتسيير شؤون المديرية المنتدبة للموارد المائية والبيئية مع مجموعة الخبراء وعلى رأسهم البروفيسور عبد القادر مبربش والذين تم إرسالهم من أجل الوصول إلى حلول للقضاء على مشكلة الخندق الرئيسي ببلدية المنيعة وحاسي القارة بضرورة تجديد المجمع الرئيسي للتطهير وإعادة انجاز الخندق الرئيسي من خلال إعداد دراسة ثلاثية الأبعاد للمجمع مع الأخذ بعين الاعتبار الدراسة المنجزة من طرف البلدية والخروج للميدان بغية القضاء نهائيا على هذا المشكل البيئي الذي أرق سكان لمنيعة. واختتم بالقول انتظرونا في المحطة القادمة متليلي و العطف..