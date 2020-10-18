آل سيد الشيخ : يجب إعادة الاعتبار للواحة بالمناطق الصحراوية

أكد الوزير المنتدب للبيئة الصحراوية حمزة آل سيد الشيخ، أن معالجة الأحواض البترولية ليس جديد على وزارة الطاقة والجلسات كانت بالنسبة للأحواض التى لم تعالج ومؤسسة “سوناطراك” أخرجت أكبر عرض لمعالجة كل الأحواض البترولية المتبقية ورئيس الجمهورية انشيء الوزارة لمعالجة هذا الأمر وهناك مؤسسات تعمل بالميدان والجديد هو إدماج المؤسسات المصغرة في معالجة هذه الأحواض.

أما بخصوص الحفاظ على النمط الواحاتي في الصحراء، أكد حمزة آل سيد الشيخ انه يجب إعادة الإعتبار للواحة بالمناطق الصحراوية و خاصة الواحات المهملة والتى تعرضت لزحف الرمال ودعا الجميع إلى المشاركة في المسابقة الوطنية لأجل واحة تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وشدد الوزير على ولاة الجمهورية ومختلف المسئولين بقطاعه على ضرورة دعم الجمعيات البيئية الناشطة بالميدان من خلال توفير مختلف العتاد له مؤكدا أن الثقافة البيئية ضمن مخطط الوزارة خاصة بالنسبة للأطفال لغرس الروح البيئية بهم ولم لا خلق مؤسسات مصغرة بيئية عندما يكبرون.