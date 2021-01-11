آمال عبد اللطيف: إعفاء من الرسم على النشاط المهني la t.a.p وكذا الضريبة على أرباح لمدة 4 سنوات

كشفت المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف عن حملة من التدابير الجديدة المتواجدة في قانون المالية 2020 تخص عدة محاور.

وخلال نزولها ضيفا على حصة تساؤلات صرحت آمال عبد اللطيف أن التدابير الجديدة تخص عدة محاور نذكر منها:

المحاور التي تشجع الإستثمار

المحاور التي تسمح بالإنعاش الإقتصادي

المحاور التي تدخل في إطار توزيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد

المحاور التي أدرجت لتبسيط الإجراءات الجبائية وتعزيز الضمانات المكلفين بالضريبة.

المحاور التي تسمح بمكافحة الغش الضريبي .

المحاور التي تدخل في إطار رقمنة إدارة الضرائب.

الافضلية الجبائية لأصحاب المؤسسات الصغيرة

وأشارت المديرة العامة للضرائب انه من بين المحاور التي تشجع الإستثمار وتسمح بالإنعاش الإقتصادي نجد عدة تسهيلات منها:

إعفاء من الرسم على النشاط المهني la tap وكذا الضريبة على أرباح الشركات لمدة 4 سنوات

فيما يخص strart up les سيكون الإعفاء منذ حصولها على التسمية للمؤسسة.

بينما المؤسسات الحاضنة الإعفاء سيكون سنتين بعد الحصول على التمسية والإنطلاق في العمل.

وهناك إعفاء أخر فيما يخص tva بالنسبة لإنشاءstrart up les أوالمؤسسات الحاضنة.

تشجيعات للمستثرين في مجال التصدير بإعفاء أدرج خلال قانون المالية 2021 فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي.

وأوضحت ذات المسؤولة الإعفاء فيما سبق كان للأشخاص المعنويين اما الان فأصبح للأشخاص الطبيعيين.