آمال عبد اللطيف تجتمع مع ممثلي أصحاب المقاهي والحماصين

ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اجتماع عمل مع ممثلي أصحاب المقاهي والحماصين المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.

وحسب بيان الوزارة اللقاء جرى بحضور الأمين العام للاتحاد، عصام بدريسي، وإطارات من القطاع.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تعميق الحوار مع المهنيين والتكفل الفعلي بانشغالاتهم، لاسيما ذات الأولوية و الطابع الاستعجالي.

وهذا من خلال اعتماد مقاربة عملية تقوم على إيجاد حلول واقعية ومستدامة تضمن استقرار النشاط وتحسين مردوديته.

وخلال اللقاء تم التأكيد على إطلاق ورشات قطاعية متخصصة تُعنى بدراسة الإشكالات الميدانية وإشراك الفاعلين في صياغة مقترحات قابلة للتجسيد، بما يعزز نجاعة التنظيم ويرتقي بأداء النشاط التجاري والخدماتي.

كما تم التشديد على تحسين الظروف المهنية وتمكين الناشطين من مزاولة نشاطهم في بيئة ملائمة ومستقرة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات.