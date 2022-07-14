آمبر هيرد تتلقى صفعة جديدة في قضيتها مع جوني ديب

تلقت النجمة العالمية آمبر هيرد، صفعة جديدة بعد سلسلة الصدمات التي مرت بها منذ خسارتها لقضيتها ضد زوجها السابق النجم جوني ديب.

ورفضت القاضي إعادة محاكمة الممثلة الأميركية ​آمبر هيرد​ ضد طليقها النجم العالمي ​جوني ديب​. وإلغاء الحكم الصادر ضدها بتغريمها 10 ملايين دولار، وذلك بعد الادعاءات الجديدة التي قدمتها للمحكمة.

وحسب صحيفة “الديلي ميل”، رفض قاضي في ولاية فرجينيا محاولة هيرد لإلغاء الحكم ضدها. كما رفضت المحكمة جميع ادعاءات الممثلة.

وتداولت وسائل الإعلام وثائق من المحكمة أكدت قرارها. وجاء في الوثائق أن قضية هيئة المحلفين على وجه التحديد ليست ذات صلة وأن هيرد لا يمكنها إظهار أن الهيئة متحيزة.

وجاء أيضا أن: “الدليل الوحيد أمام هذه المحكمة هو أن هذا المحلف وجميع المحلفين اتبعوا يمينهم وتعليمات المحكمة وأوامرها. وهذه المحكمة ملزمة بالمختص وقرار هيئة المحلفين”.

لتتلقى بذلك أمبر هيرد هزيمة جديدة في جولاتها القضائية ضد جوني ديب.

وكانت هيرد قد تقدمت في وقت سابق من هذا الشهر، بطلب لإلغاء حكم جوني ديب في القضية بينهما. واستشهد محاموها بعدة عوامل وادعاءات، ومنها وجود خطأ في الهوية مع أحد المحلفين.

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