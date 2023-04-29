آمبر هيرد تحدث ضجة من جديد

أثار ظهور النجمة العالمية آمبر هيرد في المقطع الدعائي للجزء الجديد من فيلم الفنتازي Aquaman. الكثير من الجدل في وسائل الاعلام العالمية، وضجة كبيرة في هوليوود.

وعادت هيرد بشخصيتها الرئيسية “ميرا” في الجزء الجديد، بالرغم من مطالبات وقفها وعدم مشاركتها في الجزء الجديد. على إثر قضيتها الشهيرة مع طليقها النجم العالمي جوني ديب.

ووصلت الكطالب حد مقاطعة الفيلم الجديد، بعد ضرب القائمين على الفيلم مطالبات المشاهدين عرض الحائط. واستمرار مشاركة هيرد في تجسيد شخصية “ميرا” في الجزء الجديد، وعدم استبدالها بممثلة أخرى.

ويأتي هذا بعد سنوات من إطلاق مؤيدي جوني ديب حملة عبر الإنترنت لإزالة هيرد من الجزء الجديد. وهي العريضة التي تلقت أكثر من 4.6 مليون توقيع، وكانت قد انتهت لجنة التحكيم بمنح ديب أكثر من 10 ملايين دولار. ونفى كل التهم التي كانت قد وجههتها له هيرد سابقاً.