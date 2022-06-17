آمبر هيرد مصرة على إثبات تعرضها للعنف من جوني ديب

تصر الممثلة أمبر هيرد، على إستئناف محاكمتها مع زوجها السابق النجم جوني ديب والتي حكمت لصالح الأخير وألزمتها بدفع مبلغ ضخم له.

وقالت هيرد، في مقتطفات المقابلة التي أجرتها مع “إن بي سي”، وستبث ليل الجمعة، أن معالجها دوّن الكثير من الملاحظات حول إقدام زوجها السابق جوني ديب على تعنيفها.

وكشفت هيرد عن ملاحظات “تساوي سنوات” سجلها معالجها. توضح بالتفصيل الحالات التي قالت فيها إن ديب ضربها، ورماها على الحائط، وهددها بالقتل.

وقالت هيرد: “القاضي في المحاكمة رفض ببساطة المذكرات، باعتبارها إشاعات. ومنع فريقي القانوني من تقديم المستندات كدليل”.

كما كشفت هيرد خلال اللقاء، عن احتواء تلك الملاحظات، أوصاف تثبت تعرضها للعنف.

وقالت هيرد: “يعود تاريخ الملاحظات التي أطلعت معالجي عليها، إلى عام 2011، أي منذ بداية علاقتي بديب”.

وتضمنت الملاحظات أنه وفي عام 2013 ألقى بها ديب على الحائط وهددها بالقتل.

كما اعترفت الممثلة أمبر هيرد، بأنها لا تزال تحب زوجها السابق جوني ديب، على الرغم من إصرارها على اتهامه بالاعتداء الجسدي عليها.

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تصريحات صادمة لآمبر هيرد بعد خسارة قضيتها ضد جوني ديب

فاجأت الممثلة آمبر هيرد متابعيها مؤخراً، بعدما أدلت بتصريح صادم، خلال حلقة استضافتها على قناة NBC. وأكدت بمجرد سؤالها عن جونى ديب أنها ما زالت تحبه، وكانت تحبه من أعماق قلبها. وفعلت كل شيء من أجل إنجاح علاقتهما، وألا تصل لما وصلت إليه. وأضافت آمبر هيرد “فعلت وقلت أشياء فظيعة طوال علاقتي بجوني ديب وفي بعض الأحيان أكاد لا أتعرف على نفسي”. واعترفت هيرد بأنها “فعلت وقالت أشياء فظيعة طوال علاقتها”، وأضافت “لقد تصرفت بشكل فظيع”. وكشفت خلال مقابلتها أنه في الأيام التي سبقت المحاكمة. كان عليها أن تمشي بجوار عدد كبير من مؤيدي ديب في طريقها إلى المحكمة. وهم يحملون لافتات تهينها بعبارات مثل “الموت لأمبر”. وقالت إن قاعة المحكمة كانت مليئة بمؤيدين مفعمين بالحيوية لشخصية ديب “Pirates of the Caribbean”. وأوضحت “هذا كان أكثر شيء مذل وفظيع مررت به على الإطلاق”. وتابعت “لم أشعر قط بمزيد من الابتعاد عن إنسانيتي. شعرت بأنني أقل من إنسان”. وعندما سُئلت عما إذا كانت تعتقد أن محاميي ديب أفضل من محاميها. قالت هيرد إن محاميه “قاموا بعمل أفضل في صرف انتباه هيئة المحلفين عن القضايا الحقيقية”.

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